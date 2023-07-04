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Гусев Пахом Гаврилович

Место рождения

с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Гусев Гаврила Васильевич

Мать: Гусева Авдотья

с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Гусев Стефан Пахомович

Мать ребёнка: Гусева Агафья Антонова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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