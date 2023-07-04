Гусев Пахом Гаврилович
Место рожденияс.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Гусев Гаврила Васильевич
Мать: Гусева Авдотья
с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Гусева Агафья Антонова
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно