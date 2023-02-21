Терентей Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентей Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Карп Данилов Карпунка Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Артемей Терентьев

Мать ребёнка: Настасья Макарова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрей Терентьев

Мать ребёнка: Настасья Макарова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Егор Терентьев

Мать ребёнка: Настасья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Макарова

Смерть
1789
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