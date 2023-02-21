Терентей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Карп Данилов Карпунка Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Артемей Терентьев
Мать ребёнка: Настасья Макарова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрей Терентьев
Мать ребёнка: Настасья Макарова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Егор Терентьев
Мать ребёнка: Настасья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Макарова
Смерть
1789