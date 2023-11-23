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Державин Константин Михайлов
Державин Константин Михайлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Пол
Мужской
Отец
Державин Михаил Иоаннов
1850 г.р.
Мать
(Державина) Акилина Иванова
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Державин Михаил Иоаннов
Мать:
Акилина Иванова
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