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Державин Константин Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Державин Михаил Иоаннов

Мать: Акилина Иванова

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