Ковалев Иван Минеев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1910
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Ирина Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.01.1942