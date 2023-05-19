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Ковалев Иван Минеев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ковалев Миней Федосеев

Мать: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Ирина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.01.1942
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