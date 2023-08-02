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(Тулатов) Шахар-Хан
(Тулатов) Шахар-Хан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Пол
Женский
Отец
Тулатов Инал Дзамбулатович
1808 г.р.
Мать
Тулатова (Канукова) Фатима Дзамболатовна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Тулатов Инал Дзамбулатович
Мать:
Тулатова Фатима Дзамболатовна
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