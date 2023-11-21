Колисниченко (Каменская) Степанида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колисниченко (Каменская) Степанида Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1876 ст.

Муж: Колисниченко Семен Емельянович

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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