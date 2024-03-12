Головин Сава Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти07.08.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Головин Иван Михайлович
Мать: Головина Мавра Фроловна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Головин Иван Савич
Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна
Смерть
07.08.1811