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Головин Сава Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

07.08.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Головин Иван Михайлович

Мать: Головина Мавра Фроловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Головин Михаил Саввич

Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Головин Иван Савич

Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Головин Александр Савич

Мать ребёнка: Головина Евфимия Федоровна

Смерть
07.08.1811
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