Солдатов Гавриил Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Гавриил Исаевич

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.

Сын: Солдатов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Солдатова Синклитикия Андреевна

Матвеевское, Подольск, Московская область
ц. Благовещенская с. Матвеевского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Синклитикия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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