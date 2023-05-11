Солдатов Гавриил Исаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Солдатов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Солдатова Синклитикия Андреевна
Матвеевское, Подольск, Московская область
ц. Благовещенская с. Матвеевского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно