Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Кузнецов Иоанн
Мать: ?
Дочь: Рожевская (Рожевская) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Сын: Рожевский Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Дочь: Рожевская (Рожевская) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Дочь: Рожевская (Рожевская) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Дочь: Рожевская (Рожевская) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Сын: Рожевский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Сын: Рожевский Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев