Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Место рождения

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кузнецов Иоанн

Мать: ?

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожевская (Рожевская) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Рожевский Ефимий Михайлович

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Рожевская (Рожевская) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Рожевский Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1907

Сын: Рожевский Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Рожевская (Рожевская) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Рожевская (Рожевская) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Рожевский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1918

Сын: Рожевский Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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