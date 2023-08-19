Соловьева (Мошкина) Мавра Косьмина
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти14.02.1916 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Мошкин Косьма Гульянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Сын: Соловьев Иоанн Степанович
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Соловьев Поликарп Степанович
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.
Сын: Соловьев Георгий Степанович
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Степанович
Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1916 ст.
Причина смерти: натурально