Соловьева (Мошкина) Мавра Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Мошкина) Мавра Косьмина

Место рождения

Лаптево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

14.02.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Мошкин Косьма Гульянович

Мать: не указана

Лаптево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Соловьев Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Соловьев Поликарп Степанович

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.

Сын: Соловьев Георгий Степанович

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Степанович

Отец ребёнка: Соловьев Стефан Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Стефан Моисеевич

Смерть
14.02.1916 ст.
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: натурально
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