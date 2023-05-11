(Гром) Акилина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871
Отец: Гром Матвей Давидович
Мать: Агрипина Михайловна
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.9310. 1Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 17 Рукоприкладство свидетелей записи по желанию: свидетелей грамотных не было.
Крещение
06.06.1871
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно