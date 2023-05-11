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(Гром) Акилина Матвеевна

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

05.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871

Отец: Гром Матвей Давидович

Мать: Агрипина Михайловна

Текуча, Черкаська область
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.9310. 1Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 17 Рукоприкладство свидетелей записи по желанию: свидетелей грамотных не было.
Крещение
06.06.1871
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
Неизвестно
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