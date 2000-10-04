Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.07.1913

Дата смерти

04.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1913

Отец: Ширяев Николай Андреевич

Мать: Ширяева Эмилия Борисовна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.07.1938

Муж: Матвеев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1942

Сын: Матвеев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Матвеев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович

Смерть
04.10.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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