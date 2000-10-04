Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1913
Дата смерти04.10.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1913
Отец: Ширяев Николай Андреевич
Мать: Ширяева Эмилия Борисовна
Бракосочетание
23.07.1938
Рождение ребёнка
26.09.1942
Сын: Матвеев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Матвеев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Иванович
Смерть
04.10.2000