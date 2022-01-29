Долинко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти29.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: ?
Мать: Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Цебрик Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Долинко Валентина
Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1974
Сын: Долинко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Долинко Валентина
Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Долинко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долинко Валентина
Смерть
29.01.2022