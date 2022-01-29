Долинко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

29.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: ?

Мать: Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Цебрик Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Долинко Валентина

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Долинко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Долинко Валентина

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Долинко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинко Валентина

Смерть
29.01.2022
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