Безгодкова (Залесова) Лукия Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодкова (Залесова) Лукия Севастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Безгодков Ефрем Исидоров

Рождение ребёнка
21.06.1886

Сын: Безгодков Петр Ефремов

Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 25 об. – 26 Р55. 21 (22) июня. Петр Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодков и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: той же деревни кр. Сергей Ант... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1887

Дочь: Безгодова Анна Ефремова

Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.59 МК Камышевское 1887 Лл. 45 об. – 46 Р103. 15 (18) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Безгодова Феодосия Ефремова

Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р40. 27 (28) мая. Феодосия Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Максим Федотов Баев и девица Пелагея Исидорова Безгодова. ГАКО (Курган).... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1902

Дочь: Безгодов Семен Ефремов

Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 4 об. – 5 Р11. 29 (31) января. Семен Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. Восприемники: с.Камышевского к... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1906

Сын: Безгодов Павел Ефремов

Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 57 об. – 58 Р123. 02 (04) ноября. Павел Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Диом... Показать все
Смерть
Неизвестно
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