Безгодкова (Залесова) Лукия Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
21.06.1886
Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 25 об. – 26 Р55. 21 (22) июня. Петр Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодков и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: той же деревни кр. Сергей Ант... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1887
Дочь: Безгодова Анна Ефремова
Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров
ГАКО (Курган). 235.4.59 МК Камышевское 1887 Лл. 45 об. – 46 Р103. 15 (18) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Безгодова Феодосия Ефремова
Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров
Р40. 27 (28) мая. Феодосия Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Максим Федотов Баев и девица Пелагея Исидорова Безгодова. ГАКО (Курган).... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1902
Дочь: Безгодов Семен Ефремов
Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 4 об. – 5 Р11. 29 (31) января. Семен Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. Восприемники: с.Камышевского к... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1906
Отец ребёнка: Безгодков Ефрем Исидоров
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 57 об. – 58 Р123. 02 (04) ноября. Павел Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Диом... Показать все
Смерть
Неизвестно