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Скутов Филипп Власович

Место рождения

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Скутов Влас Андреевич

Мать: Скутова Анастасия Иванова

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
03.01.1921

Сын: Скутов Николай

Мать ребёнка: Скутова Агафья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1932

Сын: Скутов Владимир

Мать ребёнка: Скутова Агафья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Скутова Агафья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Михаил

Мать ребёнка: Скутова Агафья

д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Агафья

Смерть
1943
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