Скутов Филипп Власович
Место рождениядер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Скутов Влас Андреевич
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
03.01.1921
Сын: Скутов Николай
Мать ребёнка: Скутова Агафья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1932
Сын: Скутов Владимир
Мать ребёнка: Скутова Агафья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Скутова Агафья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутов Михаил
Мать ребёнка: Скутова Агафья
д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Агафья
Смерть
1943