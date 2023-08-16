Малышев Самуил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Петровна
Мать ребёнка: Малышева Клавдия Иовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Михаил Самуилович
Мать ребёнка: Малышева Клавдия Иовна
Смерть
Неизвестно