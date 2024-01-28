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Дмитренкова Прасковья

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Иван Меньшой Саввич

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 724
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дмитренков Степан Иванович

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Меньшой Саввич

Смерть
Неизвестно

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