Дмитренкова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 724
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дмитренков Степан Иванович
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Меньшой Саввич
Смерть
Неизвестно