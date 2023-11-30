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Печерин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1965

Отец: Печерин Анатолий Петрович

Мать: Печерина Аида

Рождение ребёнка
24.03.1992

Сын: Печерин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Печерина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
05.07.1995

Сын: Печерин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Печерина Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерина Светлана Владимировна

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