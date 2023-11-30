Печерин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1965
Отец: Печерин Анатолий Петрович
Мать: Печерина Аида
Рождение ребёнка
24.03.1992
Сын: Печерин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Печерина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
05.07.1995
Сын: Печерин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Печерина Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно