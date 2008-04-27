Борисова (Молчанова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1928
Дата смерти27.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928
Отец: Молчанов Михаил
Мать: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
13.10.1954
Сын: Борисов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Борисов Леонид Миронович
Рождение ребёнка
25.05.1958
Сын: Борисов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Борисов Леонид Миронович
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2008
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область