Борисова (Молчанова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Молчанова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1928

Дата смерти

27.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928

Отец: Молчанов Михаил

Мать: Молчанова Мария

Рождение ребёнка
13.10.1954

Сын: Борисов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Борисов Леонид Миронович

Рождение ребёнка
25.05.1958

Сын: Борисов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Борисов Леонид Миронович

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Леонид Миронович

Смерть
27.04.2008
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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