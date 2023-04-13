Шевнин Андрей Герасимович
Место рожденияЕремичи Тужинский р-н
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шевнин Герасим Федотович
Мать: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно