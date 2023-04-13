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Шевнин Андрей Герасимович

Место рождения

Еремичи Тужинский р-н

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шевнин Герасим Федотович

Мать: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шевнин Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шевнин Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно
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