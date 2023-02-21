Аухадеев Ильяс Ваккасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аухадеев Ильяс Ваккасович

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Место рождения

Малые Шаши, Атнинский р-н, Татарстан

Дата рождения

25.11.1904

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Шаши, Атнинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1908
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1926 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1926
Ташкент
Место жительства
С 1931 по 1968
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шымкент, Казахстан
Смерть
1968
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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