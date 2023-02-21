Аухадеев Ильяс Ваккасович
Место рожденияМалые Шаши, Атнинский р-н, Татарстан
Дата рождения25.11.1904
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Малые Шаши, Атнинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1908
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1926 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1926
Ташкент
Место жительства
С 1931 по 1968
Место жительства
Неизвестно
Шымкент, Казахстан
Смерть
1968