Матвеева Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1955

Сын: Матвеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир Михайлович

Смерть
2015
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