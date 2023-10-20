Матвеева Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1930
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1955
Сын: Матвеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015