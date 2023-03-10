Кучер Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Скрынник Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Сидоровна
Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповский Николай Сидорович
Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучер Агафия Харитоновна
Смерть
Неизвестно