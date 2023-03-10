Кучер Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучер Василий Спиридонович

Мать: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Скрынник Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Сидоровна

Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповский Николай Сидорович

Мать ребёнка: Кучер Агафия Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучер Агафия Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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