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Мартаков Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1917

Отец: Мартаков Андрей Логинович

Мать: Мартакова Фекла Ивановна

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