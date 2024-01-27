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(Романцева) Эльвира
(Романцева) Эльвира
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2023
Пол
Женский
Отец
Романцев Александр Васильевич
1906 г.р.
Мать
(Саутина) Валентина Васильвена
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Романцев Александр Васильевич
Мать:
Валентина Васильвена
Смерть
2023
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