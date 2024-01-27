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(Романцева) Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Романцев Александр Васильевич

Мать: Валентина Васильвена

Смерть
2023
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