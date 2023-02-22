Егорова (Малкова) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1908
Дата смерти27.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1908
Отец: Малков Павел
Мать: Малкова Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Иван Михайлович
Смерть
27.09.1974
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область