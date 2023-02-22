Егорова (Малкова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Малкова) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1908

Дата смерти

27.09.1974

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1908

Отец: Малков Павел

Мать: Малкова Евдокия

Рождение ребёнка
20.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Иван Михайлович

Смерть
27.09.1974
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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