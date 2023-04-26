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Федотов Игнатий Николаевич

Место рождения

Деревня Пановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Пановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.11.1878

Жена: Федотова Прасковья Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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