Давронова Сайрамби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Аличон
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мавчигул
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозов Шариф
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Сафаргул
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Файзулло
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдурахмон
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Ойтилло
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдусамад
Отец ребёнка: Намозов Мирзоали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Намозов Мирзоали