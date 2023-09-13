Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Смерть
После 1834
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