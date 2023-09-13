Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Смерть
После 1834