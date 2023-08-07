Краснокутский Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1976
Отец: Краснокутский Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1997
Дочь: Чаплыгина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Краснокутская Елена
Рождение ребёнка
12.01.2012
Сын: Краснокутский Артём Сергеевич
Мать ребёнка: Краснокутская Елена
Рождение ребёнка
15.05.2014
Дочь: Краснокутская Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Краснокутская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснокутская Елена