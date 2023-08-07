Краснокутский Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутский Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1976

Отец: Краснокутский Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1997

Дочь: Чаплыгина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Краснокутская Елена

Рождение ребёнка
12.01.2012

Сын: Краснокутский Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Краснокутская Елена

Рождение ребёнка
15.05.2014

Дочь: Краснокутская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Краснокутская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснокутская Елена

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