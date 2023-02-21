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Kranis (Masef) May (Mary)

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 18.05.1905

Дата смерти

23.10.1994

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.05.1905

Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)

Мать: Masef Eva (Enta)

Russia
Установлено по свидетельству о смерти
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Бракосочетание
05.11.1921

Муж: Kranis Meyer

Manhattan, New York, United States
Рождение ребёнка
25.11.1935

Дочь: Meyers Marlene

Отец ребёнка: Kranis Meyer

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1994
New York, N.Y.
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