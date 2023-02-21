Kranis (Masef) May (Mary)
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 18.05.1905
Дата смерти23.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.05.1905
Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)
Мать: Masef Eva (Enta)
Russia
Установлено по свидетельству о смерти
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Бракосочетание
05.11.1921
Муж: Kranis Meyer
Manhattan, New York, United States
Рождение ребёнка
25.11.1935
Дочь: Meyers Marlene
Отец ребёнка: Kranis Meyer
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1994
New York, N.Y.