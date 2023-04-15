Быков Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Алексей Викторович

Быков Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978

Отец: Быков Виктор Петрович

Мать: Быкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.2005

Сын: Быков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна

Рождение ребёнка
17.02.2005

Сын: Быков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова марина анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова полина

Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close