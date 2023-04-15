Быков Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978
Отец: Быков Виктор Петрович
Рождение ребёнка
17.02.2005
Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна
Рождение ребёнка
17.02.2005
Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова полина
Мать ребёнка: Быкова марина анатольевна