Панкратова (Лобачева) Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова (Лобачева) Апполинария Васильевна

Панкратова (Лобачева) Апполинария Васильевна

avatar

Место рождения

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1916 ст.

Дата смерти

06.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916 ст.

Отец: Лобачев Василий Антонович

Мать: Лобачева Евгения Васильевна

Грамотино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1937

Дочь: Митрофанова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Панкратов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1941

Дочь: Ефимова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1944

Дочь: Баримова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1948

Дочь: Выдрякова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1951

Дочь: Крюкова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1955

Сын: Панкратов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.12.1996
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close