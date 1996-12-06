Панкратова (Лобачева) Апполинария Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1916 ст.
Дата смерти06.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
28.07.1937
Дочь: Митрофанова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Панкратов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1941
Дочь: Ефимова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1944
Дочь: Баримова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1948
Дочь: Выдрякова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1951
Дочь: Крюкова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1955
Сын: Панкратов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Смерть
06.12.1996