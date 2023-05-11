Калиганова (Лукьянова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиганова (Лукьянова) Анна Антоновна

Место рождения

Корсунка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 21.09.1917

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.09.1917

Отец: Лукьянов Антон Павлович

Мать: Лукьянова Татьяна Андреевна

Корсунка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.03.1935

Сын: Калиганов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Калиганов Георгий Дмитриевич

Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Калиганов Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Калиганов Георгий Дмитриевич

Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиганов Георгий Дмитриевич

Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Смерть
05.12.1993
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
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