Калиганова (Лукьянова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.09.1917
Дата смерти05.12.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.09.1917
Рождение ребёнка
01.03.1935
Сын: Калиганов Виктор Егорович
Отец ребёнка: Калиганов Георгий Дмитриевич
Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
15.01.1940
Сын: Калиганов Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Калиганов Георгий Дмитриевич
Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Смерть
05.12.1993
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область