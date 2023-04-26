Бледная Татьяна Булгакова
Место рожденияСело Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1732
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович
Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Тутова Агафья Бледная
Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич
Смерть
1795