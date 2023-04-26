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Бледная Татьяна Булгакова

Место рождения

Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Бледный (на Службе С 1791) Константин Никифорович

Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Тутова Агафья Бледная

Отец ребёнка: Бледный Никифор Савельевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
1795
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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