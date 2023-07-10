Меланья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
Дата смерти23.10.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Федор Максимович
Отец ребёнка: Максим Севастьянов
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Кузнецов Евдоким Максимович
Отец ребёнка: Максим Севастьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Севастьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1888 ст.