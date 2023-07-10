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Меланья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

23.10.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Федор Максимович

Отец ребёнка: Максим Севастьянов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Кузнецов Евдоким Максимович

Отец ребёнка: Максим Севастьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Севастьянов

Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.10.1888 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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