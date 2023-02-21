Загоскина (Коробова) Таисия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагоскина (Коробова) Таисия Семеновна

Загоскина (Коробова) Таисия Семеновна

Место рождения

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши

Дата рождения

20.10.1916

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916

Отец: Коробов Семен Прокопьевич

Мать: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
2012
Россия, Краснодарский край, станица Марьянская
Муж погиб на фронте, воспитала двоих детей: Иван и Нина Терещенко
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close