Загоскина (Коробова) Таисия Семеновна
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Дата рождения20.10.1916
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916
Отец: Коробов Семен Прокопьевич
Мать: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
2012
Россия, Краснодарский край, станица Марьянская
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