Пантюхин Федор Александрович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Незговорова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лукьянова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюхин Александр Федорович
Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно