Пантюхин Федор Александрович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхин Федор Александрович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Незговорова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лукьянова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пантюхин Федор Федорович

Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхин Александр Федорович

Мать ребёнка: Пантюхина Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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