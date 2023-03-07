Кудрявцев Алексей (Олешка) Иванов
Место рождениядер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1622
Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Пантелеев
Мать: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Кудрявцев Степан (Стенка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Кудрявцев Федор (Фетка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646