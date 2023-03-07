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Кудрявцев Алексей (Олешка) Иванов

Место рождения

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Пантелеев

Мать: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Кудрявцев Степан (Стенка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Кудрявцев Федор (Фетка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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