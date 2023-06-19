Шебанова (Горшкова) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Горшков Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Шабанов Никонор Симонович
Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.
Дочь: Елена Симоновна
Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно