Шебанова (Горшкова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебанова (Горшкова) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Горшков Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Шабанов Никонор Симонович

Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Шабанов Феодор Симонович

Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Шебанов Сергей Симонович

Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Сын: Шебанов Матвей Симонович

Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.

Дочь: Елена Симоновна

Отец ребёнка: Шебанов Симон Платонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебанов Симон Платонович

Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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