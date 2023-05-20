Иванченко (Кухарец) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952
Рождение ребёнка
01.06.1977
Сын: Иванченко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
11.05.1982
Сын: Иванченко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
29.12.1987
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
29.12.1987
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно