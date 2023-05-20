Иванченко (Кухарец) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Кухарец) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952

Отец: Кухарец Андрей Семенович

Мать: Кухарец Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
01.06.1977

Сын: Иванченко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
11.05.1982

Сын: Иванченко Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
29.12.1987

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Иванченко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
29.12.1987

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Владимир Владимирович

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