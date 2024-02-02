Курашева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курашева Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1893

Дочь: Нелюбина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Нелюбин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: Нелюбина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Нелюбин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Нелюбин Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Нелюбин Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нелюбин Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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