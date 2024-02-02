Курашева Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1893
Дочь: Нелюбина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1895
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1898
Дочь: Нелюбина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1900
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Нелюбин Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1908
Сын: Нелюбин Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Нелюбин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно