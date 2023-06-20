Коврижных Спиридон Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коврижных Ларион Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коврижных Климонт Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
18.01.1781
Сын: Коврижных Емельян Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно