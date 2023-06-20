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Коврижных Спиридон Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Коврижных Ларион Коврижных

Мать: Коврижных Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коврижных Ларион Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1777

Сын: Коврижных Климонт Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
18.01.1781

Сын: Коврижных Емельян Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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