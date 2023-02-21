Никифор Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1730 и 1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Терентий Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1696

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Софониевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1730 и 1737
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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