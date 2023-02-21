Никифор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1730 и 1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Терентий Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Софониевна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Софониевна
Рождение ребёнка
1696
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Софониевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Софониевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1730 и 1737