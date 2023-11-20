Злобина (Зверева) Катерина Анисифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобина (Зверева) Катерина Анисифорова

Злобина (Зверева) Катерина Анисифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Злобин Григорей Родионов

Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Злобин Никон Родионов

Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евгенья Родионова

Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья Родионова

Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Злобин Петр Родионов

Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Родион Куприянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close