Злобина (Зверева) Катерина Анисифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евгенья Родионова
Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья Родионова
Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Злобин Петр Родионов
Отец ребёнка: Злобин Родион Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно