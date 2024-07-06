Губжева Дадэхуц1ык1у
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Хъыцэ Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Марал Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Дыгьэнур Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Гуащэгьагь Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Хьэцаца Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Блина Жахьфаровна
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович
Смерть
Неизвестно