Губжева Дадэхуц1ык1у Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубжева Дадэхуц1ык1у

Губжева Дадэхуц1ык1у

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Хъыцэ Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Марал Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Дыгьэнур Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Гуащэгьагь Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Хьэцаца Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Блина Жахьфаровна

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Жахьфар Исмелович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Губжев Мажид Жахьфарович

Отец ребёнка: Губжев Жахьфар Исмелович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.