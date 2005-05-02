Шепелева (Шепелева) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева (Шепелева) Вера Петровна

Шепелева (Шепелева) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Михаил Семенович

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Михаил Семенович

Смерть
02.05.2005
Уфа, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close