Шепелева (Шепелева) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куклин Михаил Семенович
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2005
Уфа, Россия