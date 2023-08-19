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Шалаев Федор Хрисанфович

Место рождения

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Мать: Шалаева Стефанида Андреевна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.01.1888 ст.

Жена: Шалаева Александра Платоновна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.

Сын: Шалаев Александр Федорович

Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Военная служба
До 1888 ст.
100 пехотный островский полк 21 роты
Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.

Дочь: Шалаева Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.

Сын: Шалаев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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