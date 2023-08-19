Шалаев Федор Хрисанфович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
21.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Шалаев Александр Федорович
Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна
Военная служба
До 1888 ст.
100 пехотный островский полк 21 роты
Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.
Дочь: Шалаева Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.
Сын: Шалаев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Шалаева Александра Платоновна
Смерть
Неизвестно