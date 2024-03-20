Курчанинова Нина Иосафовна
Место рождения
Дата рождения27.06.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1846 ст.
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Крещение
02.07.1846 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно