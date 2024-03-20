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Курчанинова Нина Иосафовна

Место рождения

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

27.06.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1846 ст.

Отец: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Мать: Курчанинова Фелицата Ивановна

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Крещение
02.07.1846 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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