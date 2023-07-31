Ковригина (Калинина) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Калинина) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

27.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Ковригин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1982
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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