Ковригина (Калинина) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти27.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1930
Сын: Ковригин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Степан Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1982
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область